Başkan Yazgı, vatandaşlarla bir araya geliyor

Emeklilerle tek tek hasbihal eden Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, sorunlarını dinleyip karşılıklı görüş alış verişinde bulundu. Başkan Yazgı, emeklilerin istek ve sorunlarının çözümü için Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili daire müdürlerine bizzat talimat verdi.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Emekli Dinlenme Evimizde vatandaşlarımız ile bir araya gelerek onların yüzlerindeki, ellerindeki çizgilerde geçmişimizi ve geleceğimizi görerek çok güzel birkaç saat geçirdik. Emeklilerimiz daha önce Ulu cami önündeki açık alanda oturuyorlardı. Ulu Cami’nin yanında böyle bir yer olduğu için biz burayı değerlendirdik. Bu alan 910 metre kare büyüklüğünde. Yaklaşık 180 metrekaresi kapalı, 590 metrekaresi açık alandan oluşuyor. İç kısımda ve dış kısımda olmak üzere yüzlerce emeklimizi burada ağırlıyoruz" dedi.

Emekliler ise, böyle güzel bir mekanı Aksaray’ın hizmetine sunan ve kendilerini ziyaret ederek hal hatır soran Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ‘ya teşekkür etti.