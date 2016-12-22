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22 Aralık 2016 23:01

Benzin deposundan 30 kilo toz esrar çıktı

Benzin deposundan 30 kilo toz esrar çıktı

22 Aralık 2016 23:01

Aksaray’da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin benzin deposunda 30 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Olay, Aksaray Adana Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray - Adana Karayolu’nda rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 07 GNF 25 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri aracı aramak için kontrol noktasına çekti. Burada sürücü İhsan T. (38) ve yanında yolcu olarak bulunan Seyithan B. (32) gözaltına alınırken, araçta geniş çaplı arama başlatıldı. Yaklaşık yarım saat yapılan aramanın ardından LPG tankı dolu otomobilin benzin deposunun dolu olmasından şüphelenen polis ekipleri benzin deposunu açtı. Benzin deposunun içinde 1’er kiloluk poşetlere sarılmış toplam 30 kilo toz esrar maddesi ele geçirildi. Polis ekipleri benzin deposundan esrarları çıkartırken, gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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