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Borsanın 250 milyonluk projelerinin açılışına bakanlar katılacak

Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, borsanın toplamda 250 milyonluk yatırımla tamamladığı 4 tesisin açılışının yakın zamanda iki bakanın katılımıyla yapılacağını belirtti.


Aksaray Ticaret Borsasının yatırımlarına aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Özkök, "250 milyonluk yatırımla tamamlanan Aksaray Ticaret Borsası Aratol Lisanslı Depo Tesisleri, Eşmekaya Lisanslı Depo Tesisleri, Eskil Tarım Ticaret Merkezi, Ortaköy Yunus Emre Tarım Ticaret Merkezinin resmi açılışı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve M. Rifat Hisarcıklıoğlunun katılımı ile gerçekleşecek. Aksarayımıza önemli yatırımlar yapmaya ‘Daha çok istihdam, daha çok üretim' sloganı ile hareket etme bilinci ile yolumuza devam edeceğiz. 250 milyonluk yatırımla sona gelinen projelerimizin ülkemize, bölgemize, şehrimize, tüccarlarımıza ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yakın zamanda resmi açılışını yapacağımız projelerin mutluluğunu birlikte yaşayacağız” dedi.

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