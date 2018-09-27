Camideki ayakkabıyı önce inceledi sonra çaldı

Aksaray'da cemaatin namaz kıldığı sırada camiye gelen hırsızlık şüphelisi, vestiyerde bulunan ayakkabılardan birini önce inceledi daha sonra çaldı. Hırsızlık anı caminin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Şamlıoğlu Mahallesi 3301 sokak Veysel Karani Caminde dün akşam namazı sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam namazını kılmak için camiye gelen Osman Nuri Şişman (17), cemaatle birlikte namazını kıldı. Namazın ardından cami vestiyerine bıraktığı ayakkabısını bulamayan Osman Şişman, durumu cami görevlilerini bildirdi. Bunun üzerine güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde ayakkabıların bir kişi tarafından çalındığı ortaya çıkınca polise ihbarda bulunuldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızlık şüphelisinin vestiyerde bulunan ayakkabıyı önce incelediği ardından da etrafı kontrol ettikten sonra ayakkabıyı alıp gittiği yer alıyor. Camide inceleme yapan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

İlk defa böyle bir şeyle karşılaştığını belirten Osman Nuri Şişman, “Camiye namaz kılmaya geldiğimde ayakkabımı rafa bırakmıştım. Camiden çıkarken ayakkabımı rafta bulamadım” dedi.