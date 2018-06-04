Cezaevi firarisi buğday tarlasında yakalandı

Olay, saat 10.00 sıralarında sularında Cumhuriyet Mahallesi TOKİ Kavşağı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, TOKİ bölgesinde devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 CPL 55 plakalı hafif ticari araca ’dur’ ihtarında bulundu. ’Dur’ ihtarına uymayan araç sürücüsü hızla kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ve şüpheli arasında kovalamaca başlarken, takipteki polis ekipleri telsizle merkezden takviye istedi. Şüpheliyi takip eden polis ekiplerinin aracın Ankara istikametine kaçtığını anons etmesi üzerine Aksaray-Ankara karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şubesi önünde polis ekipleri bariyer oluşturdu. Burada polislerin üzerine araç süren zanlı, bir polis aracına çarparak kaçmaya devam etti. Topakkaya beldesine giren şüpheli sürücü, çok sayıda polis ekiplerince sıkıştırılınca aracını bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Ekili tarım arazilerinde kaçmaya çalışan şüpheli, onlarca polis ekibinin bölgeyi abluka altına alması sonucu buğday tarlasında yakalandı.

Ekiplerce gözaltına alınan İsmail A.’nın (26), yapılan sorgulama ve araştırmasında Cumhurbaşkanına hakaret, başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanmak, tehdit, şantaj, yağma, silahla adam kaldırma ve cezaevinden kaçma suçlarından arandığı ortaya çıktı. 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüphelinin, 2017 yılının 10’uncu ayında Karaman Açık Cezaevine girdiği ve 30 Mart 2018 tarihinde de kaçtığı öğrenildi.