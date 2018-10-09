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Çin Büyükelçisi Hongyan Vali Pekmez'i ziyaret etti

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyan, Aksaray Valisi Aykut Pekmez’i ziyaret etti.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyan, Aksaray Valisi Aykut Pekmez'i ziyaret etti.


Vali Pekmez, Büyükelçi Hongyan'ı Valilik makamında kabul ederek bir süre görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Çin Halk Cumhuriyeti Devleti'nin birçok alanda geniş işbirliği yaptığına işaret eden Hongyan, son dönemde özellikle Çinli turistlerin Türkiye'nin turizm bölgelerini yoğun olarak ziyaret ettiğini belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aykut Pekmez; Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hongyan'a teşekkür etti.

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