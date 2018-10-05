Çin Büyükelçisi Hongyang: "Türk doktorlarının üstün yeteneğini gördük"

Aksaray'da 1 Çinli turistin öldüğü, 3'ü Çinli 5 kişinin de yaralandığı trafik kazası sonrası Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi YU Hongyang, Aksaray'a gelerek kazada yaralanan Çinli turistleri ziyaret ederek hastane yetkililerinden bilgiler aldı. Görüşme sonrası Hongyang, Türk doktorlarının üstün yeteneğini, meslek ahlakını gördüklerini belirterek teşekkür etti.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Bekarlar ile Sofular beldesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyreden Ahmet Taşkın (30) idaresindeki 50 EK 117 plakalı otomobil ile Sofular beldesinden kavşağa çıkış yapan Emine Koçak yönetimindeki 51 AAG 722 plakalı otomobil çarpıştı. 50 EK 117 plakalı otomobilde 4 Çinli turist ile 1 şoförün bulunduğu öğrenilirken, kazada otomobildeki Çinli turist Huang Zhıhuı (42) hayatını kaybetti. Turistler Jın Fan (23), Fang Yushan (35) ve Hou Xıaolın (23) ile her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından Aksaray'a gelen Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi YU Hongyang ve büyükelçilik yetkilileri, kazada yaralanan 3 Çinli turisti ziyaret etti. Ziyaretin ardından hastane başhekimi ve doktorlarla görüşen Büyükelçi Hongyang, detaylı bilgiler aldıktan sonra Türk doktorlarına övgüler yağdırarak teşekkür etti.

Büyükelçi Hongyang, "Birçok kazada, olayda gördüğümüz gibi Türk doktorlarının ahlakı, mesleğine saygı gösterdiğini ve özellikle üstün yeteneğinizi gördük. Çok teşekkürler” dedi.

Öte yandan, yaralıların tedavileri Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ederken, Fang Yushan'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. 4 Çinli turistin geçtiğimiz günlerde Nevşehir'e turistik gezi için geldiği ve gezi kapsamında kiralık araç ile Aksaray'da Ihlara Vadisi'ni gezdikten sonra Nevşehir'e dönüş yaparken kaza geçirdikleri öğrenildi.