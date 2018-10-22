Çocuğun ayağına sıkışan tuvalet kapağı itfaiye tarafından çıkarıldı

Aksaray'da tuvalete düşen 2 yaşındaki çocuğun ayağına sıkışan plastik tuvalet kapağı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkarıldı.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Ömer Halisdemir Apartmanı No: 4'te yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tuvalete giren 2 yaşındaki E.C., aniden dengesini kaybederek tuvalete düştü. Düştüğü sırada ayağı plastik tuvalet kapağının içine sıkışan E.C., bir süre ailesinin yaptığı müdahaleyle kurtarılmaya çalışıldı. Çocuklarının ayağına sıkışan kapağı çıkaramayan aile durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çocuğun ayağına sıkışan plastik tuvalet kapağını çıkarttı. Rahat bir nefes alan minik Ecrin'in ailesi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.