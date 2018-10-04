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Çocuktan kendini kurtaran itfaiyeciye teşekkür öpücüğü

Aksaray’da evde mahsur kalan 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Aksaray'da evde mahsur kalan 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı. Kurtarıldıktan sonra aşağıya indirilen çocuk kendini kurtaran itfaiye erine teşekkür öpücüğü verdi.


Olay, Yunus Emre Mahallesi Hizmet Sitesi 2. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, annesi ve babasının kısa süreli kapının önüne çıkmasını fırsat bilen 4 yaşındaki Tahir Sarıca, anne ve babasının üzerine kapıyı kapattı. Dışarıda kalan anne ve baba bir süre uğraştıktan sonra çocuğa kapıyı açtıramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ikinci kata merdiven uzatarak balkondan içeriye girdi. İtfaiye görevlisi evde mahsur kalan çocuğu ailesine kavuştururken, çocuk da itfaiye görevlisini öperek teşekkür etti.

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