Çoluk çocuk tarlalarda çalışıp, çadırlarda yaşıyorlar

Sıcak havada gün boyu tarlada emek veren Şanlıurfalı tarım işçileri, kurdukları çadırlarda güç şartlarda geçimlerini sağlamaya çalışıyor. Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’a gelen yaklaşık 15 bin kişilik Şanlıurfalı tarım işçisi, bölge bölge dağılarak tarlalarda çalışıyor. Nisan ayında gelen ve Kasım ayının sonuna kadar tarlalarda farklı ürün desenlerinde çalışmalarını sürdüren tarım işçilerinin çocukları ise okula gidememekten şikayet ediyor. Tarım işçileri, Aksaray’da tarım sektörüne önemli derecede katkı sağlarken, yetkililer Şanlıurfalı tarım işçilerinin katkısını anlatmak için işçilerin olmaması halinde Aksaray’da tarımın da olmayacağını söylüyor.

“Şanlıurfalı işçiler olmazsa Aksaray’da tarım yapamayız”

Aksaray nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığını belirten Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, “Urfa’dan gelen tarım işçilerimiz Aksaray’da tarıma yardım etmek için geliyor. Yani, ürettiğimiz ürünlerde ciddi şekilde katkıları var. Ben öncelikle kendilerine teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum. Urfa’dan gelen işçilerimiz olmazsa biz Aksaray’da tarım falan yapamayız. Yaklaşık 10-15 bin kişi geliyor. İlimizin çeşitli yerlerinde, çeşitli ilçelerinde ürün desenine göre hizmet ediyorlar, çoluk çocuk çalışıyorlar. 4’üncü aydan tut, 11’inci ayın sonuna kadar memleketini bırakıp burada ekmek parası için 40 derece sıcaklığın altında üretime katkı sağlıyorlar. Çadırlarını buraya kuruyorlar. Bölgedeki tarım arazilerine dağılıyorlar. Tabii bizler de işçilerimizin eksiklikleri oluyor, su olsun, elektrik olsun, buna benzer ihtiyaç olsun... Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Su konusunda yardımcı olduk. İnşallah ileriki yıllarda da gerek elektrik gerekse de WC-duş ihtiyaçları olsun gidermeye çalışacağız” diye konuştu.

“Tarlada çalışacak yerli işçi bulamıyoruz”

Ziraat Odası Başkanı Koçak, Aksaray’da tarım arazilerinde çalışacak Aksaraylı bulamadıklarını belirterek, “Gelen kardeşlerimiz çadırlarda yaşıyorlar aile şeklinde. Her ailenin bir tane çadırı var. Çoluğuyla, çocuğuyla çadırın içinde yaşıyor. Yemeğini çadırın içinde yapıyorlar. Gece yatıyorlar çadırlarda, sabah da işe gidiyorlar. Yani hepsi aile olduğu için bir ev gibi çadırı kullanıyorlar. Aksaray’ın yüzde 80’i tarım ile uğraşıyor. Aksaray’da tarım işçisi olmadığından dolayı pancar sezonu çapa yaptırıyoruz. Çapaya Aksaray’ın yerli insanını bulamıyoruz. Köyde, kentte, mahallelerde yerli insan bulamıyoruz. Aksaray’da tarım arazilerinde çalışacak eleman bulamıyoruz, Urfa’dan gelen 10-15 bin civarı aile tarıma, ekonomiye ciddi şekilde katkı sağlıyorlar” dedi.

“Urfa’da iş sahası olmadığı için buradayız”

Şanlıurfalı tarım işçilerinin sorumlusu olan İsmail Çavuş (48), Şanlıurfa’da iş sahası olmadığı için Aksaray’a mecburen geldiklerini belirterek, “Şanlıurfa’dan geldik. Tarım işçisi olarak burada çalışıyoruz. Urfa’da iş sahası olmadığı için Aksaray bölgesine geliyoruz. Şu anda Aksaray’a nüfus olarak 15 bin işçi buraya geliyoruz. 11’inci aya kadar Aksaray’da kalıyoruz. 40 derece sıcağın altında ayçiçeği kesiyoruz. Yevmiyelerimiz çıkmıyor. Bazen 25-30 TL’ye geliyor yevmiyelerimiz. Birde burada bazı arkadaşlar paramızı vermiyor. Bizleri zorla çalıştırmak istiyor. İş sahası olmadığı için, birde Urfa’da ağalar hep pamuk ekiyor. Pamuk da biçere veriliyor. Fabrika olmadığı için mecburen millet tarım işçisi olarak dışarı çıkıyor. Urfa’nın yüzde 90’ı hep dışarıda çalışıyor şu an. Ne sigortası var, ne başka bir şeyi. Tarlalarda çalışıyoruz” dedi.

Tarım işçisi olarak Şanlıurfa’dan Aksaray’a gelen Naif Uğurlu (28) ise, “Urfa’dan buraya çalışmak için geliyoruz. Bu sıcakta halimizi görüyorsunuz. 40 derece sıcakta çalışıyoruz. Yevmiyemiz çıkmıyor. Memleketimizde iş yok, güç yok, mecburen geliyoruz. Geliyoruz ama yevmiyelerimiz çıkmıyor” dedi.

“Çadırın altında yaşamak zor”

Şanlıurfalı tarım işçisi Mehmet Demir (25) ise çadırda yaşamanın zor olduğunu anlatarak, “Urfa’dan buraya geldik. Urfa’da iş sıkıntısı var. Burada sıcaklığın altında çalışıyoruz. Yaşamak zor geliyor bize. Görüyorsunuz işte, anlatmamıza gerek yok. Çocuklar, biz zorlanıyoruz. Çalıştığımız yerde bazen hakkımızı alamıyoruz. Çadırda kalıyoruz. Çadırın altında yaşamak zor bir şey. Su, elektrik sıkıntısı var. Geçim zor oluyor bize” dedi.

Çoğu zaman aileleriyle birlikte tarlalarda çalışan çocuklar ise okula gidememekten şikayet ediyor. Kimisi doktor, kimisi öğretmen olmak isteyen çocuklar, “Okula gitmek istiyorum, beni götürmüyorlar. Okula gidemiyorum. Ailem çalışıyor. Büyüyünce doktor olmak isterdim” diye konuştu.