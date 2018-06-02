Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz teröristlerin apoletlerini söktük”

Biz teröristlerin apoletini söktük. Senin genel başkanın teröristlerle beraber Ankara’dan İstanbul’a yürüdü” dedi.

Aksaray’da düzenlenen mitinge katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingin ardından Pazar Semt Pazarında Aksaray Belediyesi tarafından organize edilen mahalle iftarına katıldı. İftarın ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılında 212 farklı bölgeye ihracat yaptıklarını belirterek, “İhracatçılarımızın ayak basmadığı yer kalmadı. İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale otoyolu etap etap sürüyor. 2023’e kalmadan hedeflerimize ulaşacağız. Tarım sektöründe 117 milyar lira destek ödemesi yaptık. Tarımın daha iyi şartlarda yapılabilmesini sağladık. Hayvancılığı ayağa kaldırmakta kararlıyız. AK Parti sadece konuşan ve vaatte bulunan bir parti değildir. AK Parti söylediklerini yapan bir partidir. Ne yapabileceksek onu söylüyoruz. Tarımsal sulama konusunda kapalı sisteme geçiyoruz. Artık açık sistem ile suyu israf etmeyeceğiz. Biz dijital dönüşüm diyoruz. Öyle meydanlarda kurusıkı atarak millete hizmet verilmiyor. Sadece ne yapabileceksek onu söylüyoruz. Yerli marka otomobil diyoruz, Kanal İstanbul diyoruz, tank, uydu, füze ve dijital dönüşüm diyoruz. İhracat, ticaret diyoruz. Çünkü Türkiye’nin buna ihtiyacı var. İftira yalan ve sinilikle milletimizin bir derdine derman olmak mümkün değildir” dedi.

"Biz terörist olanın apoletini söktük, siz teröristin kim olduğunu bilmiyorsunuz zaten”

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin “Apoletlerini sökeceğim” sözleriyle ilgili konuşan Erdoğan, “Metin Temel paşamıza takmış. ’Erdoğan şu kadar komutanın apoletini sökmüş’ diyor. Bana bak, biz terörist olanın apoletini söktük. Siz teröristin kim olduğunu bilmiyorsunuz zaten. Siz o teröristlerle Ankara’dan İstanbul’a kol kola yürüdünüz. Seçim meydanlarında rekabet başkadır, hizmette eşit davranmak başkadır. Ben milletimi seviyorum. Ayrım yok, yaradılanı Yaradan’dan ötürü sevdik. Geçmişte kimlik siyaseti üzerinden yürüyordu şimdi demokrasi ve yatırımlar üzerinden yürüyor. Onların sırtında çok eski tarihlere giden sayısız kamburları, utanç levhaları var. Böyle siyaset olmaz. Biz bunların kimlere göz kırptığını, kimlere selam verdiğini çok iyi biliyoruz. Bu değil mi HDP’nin adayını ziyaret eden. Bu değil mi Diyarbakır’da 53 tane Kürt kardeşimi öldürenlerin sokağa çıkmalarını isteyen değil mi? Milletimiz Allah’ın izniyle bunlara izin vermeyecek. Ey İnce, işte sen cezaevinde teröriste yardım yataklık edenlere hizmet ediyorsun. Biz milletimizle iç içeyiz. AK Parti milletimizi kuşatan, kucaklayan bambaşka bir partidir. Benzeri yok. Onun için 2002 yılından beri her girdiğimiz seçimden birinci çıkmakla kalmadık, oyumuzu da artırdık. Neden? Biz milletimizi sevdik, milletimiz de bizi sevdi. Şimdi çıtayı öyle yükseğe koyduk ki, herhangi birinin, milletin izni olmadan adım atması mümkün değil. Artık hiçbir partinin adayı o eski söylemlerle konuşamıyor. Bunlar değil miydi benim vatandaşıma ‘Göbeğini kaşıyan adam’ diyen. Bunlar değil miydi benim çiftçi kardeşime ‘Onun oyun benimkiyle aynı değil’ diyen. Herkes demokraside, özgürlükte en iyi vaatleri yerine getiriyor. İcraatları konusunda yapmayacakları için üfürüp duruyorlar. Hizmet konusunda kimsenin AK Parti ile yarışması mümkün değildir. Bizim milletimize gururla gösterdiğimiz başarılar ve karne ortada. Milletimizin 24 Haziran’da bir kez daha doğruyu bulacağından şüphe duymuyorum. Güçlü Türkiye sözü veriyoruz. Vakit birlik, Türkiye, Aksaray vakti, yaparsa AK Parti yapar” dedi.