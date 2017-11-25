Doç. Dr. Yüksel: “Antibiyotik geleceğimizi tehdit ediyor”

Doç. Dr. Mehmet Eren Yüksel, aşırı ve kontrolsüz antibiyotik kullanımının geleceğimizi tehdit ettiğini söyledi.

Genel Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Eren Yüksel, “Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve insan sağlığı açısından çok büyük öneme sahip ilaçlardır. Kelime anlamı ile “antibiyotik” terimi, “hayata karşı” demektir. Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü, halk sağlığını tehdit eden antibiyotik direnci ve akılcı antibiyotik kullanımı hakkında farkındalık oluşturmak amacı ile her yıl 18 Kasım’da gerçekleştirilen Avrupa Halk Sağlığı girişimidir. Dirençli bakterilerin gelişmesinin durdurulması ve antibiyotiklerin gelecek nesillerde etkinliğinin sürdürülebilmesi için tek çare antibiyotiklerin akılcı kullanımıdır” dedi.

Antibiyotik direncinin geleceği tehdit ettiğini belirten Yüksel, “Antibiyotik çağının sonuna geliyoruz. Tıbbın en önemli buluşlarından olan antibiyotiklerin aşırı ve kontrolsüz kullanımı, antibiyotik direncine karşı alarm veriyor. Her geçen yıllarda mikroplara karşı kullanılan (antimikrobiyal) ilaçlara karşı dirençli küçük canlı (mikroorganizma) sayısı artıyor. Bir gün enfeksiyon hastalıkları (bulaşıcı hastalıklar) kontrol edilemeyecek hale gelecektir” dedi. Genel Cerrah Yrd. Doç. Dr. Mehmet Eren Yüksel, antibiyotik direnci, direnç gelişimine karşı alınması gereken önlemler hakkında şu bilgileri verdi. Bakteri, virüs ve bazı parazitler gibi küçük canlıların (mikroorganizma) antibiyotik, antiviral (virüs ilacı) ve antimalaryal (sıtma ilacı) gibi ilaçlara karşı direnç geliştirmesidir. Antibiyotik direnci gelişirse, şu anda kullandığımız ilaçlar, uyguladığımız tedaviler bir işe yaramaz, bulaşıcı hastalıklar devam eder ve başkalarına yayılır. Antibiyotik direnci bütün dünyayı ilgilendiren çok ciddi bir konu. Son yıllarda mikroplara karşı kullanılan (antimikrobiyal) ilaçlara karşı dirençli küçük canlı (mikroorganizma) sayısında artış var. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uyarıyor. “Bir gün enfeksiyon hastalıkları (bulaşıcı hastalıklar) kontrol edilemeyecek hale gelebilir” diyor. Günümüzde ulaşım, ticaret ve turizm sayesinde, kolaylaştı. Bu sayede antibiyotiklere dirençli-hastalık yapan küçük canlılar da hızla dünyanın başka yerlerine yayılma imkanı buluyor. Antibiyotik direncini oluşturan en önemli sebep ilaçların yüksek veya düşük dozda yanlış kullanılması. Okurlarımız ilaçlarını mutlaka doktorlarının ve eczacılarının önerdikleri dozda zamanında almalılar. Aksi halde, ilaca karşı direnç geliştiren küçük canlılar (mikroorganizmalar) bunu bir sonraki kuşağa aktarıyorlar. Yani dirençli bir bakteriden oluşan diğer bir bakteri de ilaçlara karşı dirençli oluyor” diye konuştu.