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Drift yapan sürücü sanal polise yakalandı

Aksaray’da otomobille trafikte drift yaptıktan sonra görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan ehliyetsiz sürücü, polis tarafından yakalanarak 2 bin 126 lira para cezası kesildi.

Aksaray'da otomobille trafikte drift yaptıktan sonra görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan ehliyetsiz sürücü, polis tarafından yakalanarak 2 bin 126 lira para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, sanal ortamda görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray'da yaşayan Hüseyin Y. (24) isimli şahsın drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti. Bunun üzerine şahsın yakalanması için çalışma başlatan polis, Hüseyin Y.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan sorgu ve araştırmasında şahsın ehliyetsiz araç kullandığı da tespit edilirken, 2 bin 126 TL para cezası kesilerek adli makamlara sevk edildi. Polis ekipleri şahsın kullandığı 68 BF 113 plakalı otomobili de trafikten men etti.

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