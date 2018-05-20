Ekili arazilerde süneyle mücadele çalışmaları başladı

Ekili arazilere inen Ziraat Odası ve Tarım Müdürlüğü ekipleri, ürünlere zarar vererek verim kaybı yaşatan süne ve kımılla ilgili denetleme yapıyor.

Süneyle mücadele kapsamında bu yıl da çalışmalara başladıklarını belirten Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bülent Saklav, “Bu sene süne mücadelesine başladık. 11 tane ekip oluşturduk. Bu ekibin 4 tanesi merkezde, 7 tanesi de ilçelerde görev yapıyor. Bu süne mücadelesinde amacımız, çiftçilerimizin mücadele kapsamında daha iyi verim elde edebilmesi. Süne mücadelemiz dört bölüme ayrılıyor. Amacımız yüksek verim elde etmek için tüm köylere ulaşıp mücadelemizi yapmak. Mücadele sonunda da çiftçilerimize elimizden geldiği kadar yardımcı olmak” dedi.

“Ekili alanları boş bırakmayalım”

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise çiftçileri uyararak, “Sezon itibariyle süne ve kımıl ile mücadele ediliyor. İl Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası personelleri sahada gece gündüz çalışıyor. Elimizden geldiği kadar üreticilerimizin az zarar görmesi için zararlı gördüğümüz böcekleri gördüğümüzde üreticilerimize bilgi veriyoruz. Aksaray’da İl Tarım Müdürlüğü olsun, Ziraat Odası olsun, bizim önceliğimiz eğitimdir. Biz üreticilerimize her alanda eğitim vermeye devam ediyoruz. Her şeyin başı eğitimdir. Bizler geziyoruz ama yetişemeyebiliriz. Üreticilerimiz günde en az bir sefer tarlalarını kontrol etsinler. Bunu ekiyoruz, 12 ay bekliyoruz. En azından verim alacağımız sırada tarlalarında gezer ve bakarlarsa daha iyi olur” şeklinde konuştu.