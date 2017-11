Ellerinin hamuruyla harç karıp, sıva ve boya yapıyorlar

“Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Projesi” kapsamında Aksaray Belediyesi ve İŞKUR Müdürlüğü tarafından kadın istihdamını ve kadınların girişimciliğini artırmak amacıyla kadınlara yönelik eğitim programları düzenlendi. 8 gün boyunca boya, badana, yalıtım ve sıva gibi inşaat alanlarında eğitim alan kursiyer kadınlar, eğitimlerinin ardından kolları sıvayarak inşaat işine başladı. Güler Ceylan Acar İlkokulu’nun dış cephesinin yalıtım, sıva ve boya işlerine başlayan kadınlar, adeta erkeklere taş çıkartarak hazırladıkları sıva ile duvarları sıvayıp, boyadı.

“Hanımlar her an her yerdeler ve erkeklerin elindeki işleri de alıyorlar”

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, erkeklere taş çıkartan kadın inşaat işçilerine teşekkür ederek, “Gerçekten de bugün öyle bir şeye imza attınız ki, hem de Türkiye’de ilk defa yapılan bir çalışmaya imza attınız. Daha önce boya yapılıyordu ama hem yalıtım hem boya anlamında bir okulumuzun buradaki bulunan eklentisine yapılan bu çalışma ile kadınlarımızın bu konuda da ne kadar uzman olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Şimdi kadının elinin değdiği yerde bir hassaslık, bir güzellik, bir sanat, bir incelik çıkıyor ve işi ne kadar titiz yaptığınıza ben her seferinde şahidim. Burada da güzel el emeği gösterdiniz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir seferberlik başlattığını hatırlatan Başkan Yazgı, “Bu iş konusunda ve kadınlarımızın iş gücüne katılımı konusunda biz de Aksaray’da bu noktada yaptığımız çalışmalar, ki sadece tek başımıza değiliz, Valiliğimiz, İŞKUR Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve vekillerimiz ile beraber bu çalışmaya ‘biz de varız’ dedik. Sağolsun hanımefendiler bizleri kırmadılar. Böyle bir projeye imza atıyorlar. Esas kahramanlar onlar. İçimizde hem öğrenci kardeşlerimiz var hem de aynı zamanda ev hanımları var. Elinin hamuruyla gelip buraya yalıtım ve boya işine giriyorlar. Artık o imaj da yıkıldı. Hanımlar her an her yerdeler ve erkeklerin elindeki işleri de alıyorlar. İşin doğrusu bu da güzel bir şey yani. Bu bir başlangıç oldu. Bunun devamı gelecek. Yeter ki kadınlarımız, hanımlarımız bizim yanımızda olsun, biz onlara her zaman hizmet etmeye hazırız” şeklinde konuştu.

“Amacımız kadın istihdamı ve girişimciliğini artırmak”

İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş ise proje kapsamında bilgiler vererek, “İpek Yolu’nun kadınları, Aksaray’ın kadınları artık ellerinin hamuruyla değil perlitte buluştular. Yalıtım gerçekleştiriyorlar, bu Türkiye’de bir ilk. Çünkü bugüne kadar genellikle boya malzemeleri ile uğraşıyorlardı. Şimdi artık perlitte ciddi hemen hemen biz erkeklerin bile ürkeklik ve çekince gösterdiğimiz konulara bayanlar çok ciddi bir şekilde sarılmış durumdalar. Bu etkinlik Aksaray Belediyesi ve Aksaray Çalışma Kurumu İl Müdürlüğü iş birlikteliğinde gerçekleşiyor. İlk etapta 8 tane kursiyerimiz bu faaliyetlerini yürütüyor. Tabii bunun devamı gelecek. 8 gün boyunca eğitim aldılar. Zaten bu işe yatkınlıkları vardı. İzmir’den bir akademisyenimizin dahil edilmesi ile birlikte bu işi profesyonel bir manada ince detayına kadar öğrendiler. Artık bundan sonra gerek kamuda, gerek özel sektörde yalıtım işinin içerisinde olacaklar. Amacımız burada hem Cumhurbaşkanımızın hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide Sarıeroğlu’nun öncülüğünde yürütülen milli seferberlik kapsamında kadınlarımızın istihdamının ve girişimciliğini artırmak, bu etkinlik bu anlamda önemli. Belediye Başkanımız Haluk Şahin Yazgı ve değerli eşleri Hasibe Hanım bu çalışmanın içerisinde yoğun gayretler gösterdiler. Onlara da teşekkür ediyorum. İnşallah bu çalışmamız Aksaray’ın bütün kadınlarına model olacak. Çünkü kadının kimliğini tanımlarken ana profili üzerinde duruyoruz. Ama bugün kadınların usta olduğunu bir kez daha müşahede ettik” diye konuştu.

“Kadınların her yerde var olduğunu gösterebilmek için buradayız”

Eğitim aldıktan sonra işlerine başlayan ve işlerinde 4’üncü gününde olduklarını belirten kadın işçiler, “Hiçbir işin zorluğu yok. Hiçbir iş o kadar zor değil. Bayanların da üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yok. Bayanlar her işi yapabilir. Biz de yapıyoruz. Kadınların her dalda, her yerde var olduğunu gösterebilmek için Hasibe Hanım’ın bu projesine biz de varız dedik. Hep birlikte el birliğiyle bu okulumuzun ısı yalıtımını tamamlayıp, çocuklarımızı sıcak bir yuvaya kavuşturacağız” dediler.