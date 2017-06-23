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23 Haziran 2017 17:32

Emniyet mensupları iftarda buluştu

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Aksaray Şubesi tarafından iftar programı düzenlendi.

Emniyet mensupları iftarda buluştu

23 Haziran 2017 17:32


İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda iftar yapılarak ardından şehitler için dua edildi. Emniyet Müdürü Ali Karabağ, vakıf tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Karabağ, vakfın polis teşkilatını her yönüyle en iyi düzeye yükseltilmesini sağlamak amacıyla kurulduğunu ifade ederek, "Vakfımız, terörle mücadele kapsamında şehit olan veya herhangi bir nedenle vefat eden emekli aylığı bağlanmayan meslektaşlarımızın ailelerine ölüm yardımı, teşkilat mensuplarımızın engelli çocuklarına özel eğitim gideri yardımı, malulen emekli olan personelin geçim sıkıntısı çekenlerin ailesine yardım, doktor raporuyla protez tekerlekli sandalye gibi malzemeler için yardım, yangın sel veya deprem gibi doğal felakete uğrayan personele yönetim kurulunca belli bir dönem destek sağlanmaktadır” dedi.


Vali Aykut Pekmez eşi Yeşim Pekmez ile birlikte iftar programına katılan şehit yakınları ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet edip, şehit yakınlarının çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.




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