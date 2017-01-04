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04 Ocak 2017 10:20

Emniyet Müdürü Hüner’den Başkan Kayan’a ziyaret

Emniyet Müdürü Hüner’den Başkan Kayan’a ziyaret

04 Ocak 2017 10:20

Aksaray İl Emniyet Müdürü Selami Hüner, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan’ı ziyaret etti.
Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği’ne gelerek Başkan Kayan’ı ziyaret eden Emniyet Müdürü Hüner, Aksaray’ın hayvancılığı hakkında bilgiler aldı. Aksaray’ın tarım ve hayvancılık potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirten Emniyet Müdürü Hüner, üreticilere başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kayan, Aksaray nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığını belirterek, kentin tarım ve hayvancılık kenti olduğunu söyledi. Son yıllarda küçükbaş hayvancılıkta olduğu gibi büyükbaş hayvancılıkta da ciddi anlamda gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Başkan Kayan, tarım ve hayvancılıktaki gelişmelerin tamamen hükümetin desteklemelerine bağlı olduğunu söyledi.



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