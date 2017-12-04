Eşinin dayısını öldürüp, boynuna dayadığı silahla intihar etmek istedi

Şüpheli şahıs, jandarmanın uzun uğraşları sonucunda ikna edilerek gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ağaçören ilçesinde ikamet eden Vedat Y. (61), eşiyle boşandığı için köyde hakkında ileri geri konuştuğu iddia edilen yeğeninin kocası Cemil K. ile çarşıda karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi üzerine Cemil K., belindeki ruhsatsız silahını çekerek Vedat Y.’ye ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 5 kurşunla ağır yaralanan Vedat Y., olay yerine sevk edilen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaşlı adam, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Boynuna silah dayayıp intihar etmek istedi

Olayın ardından kaçan şüpheli Cemil K., polis ve jandarma tarafından yakalanacağını anlayınca bir kamelyanın içine sığındı. Silahını boynuna dayayarak intihar girişimde bulunan Cemil K.’yı polis ve jandarma uzun süre ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucunda ikna edilen şüpheli Cemil K. elindeki silah alınarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan cinayet zanlısı Cemil K. ifadesi alınmak üzere Ağaçören İlçe Emniyet Amirliğine götürüldü. Eşinin dayısını vurarak öldüren cinayet zanlısının intihar girişimi ve jandarma ile polisin ikna çabaları bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.