Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 17:00

Eşinin dayısını öldürüp, boynuna dayadığı silahla intihar etmek istedi

Aksaray’da eşinin dayısını çıkan kavgada silahla vurarak öldüren cinayet zanlısı, polis ve jandarma tarafından yakalanacağını anlayınca silahını boynuna dayayarak intihar girişiminde bulundu.

Eşinin dayısını öldürüp, boynuna dayadığı silahla intihar etmek istedi

04 Aralık 2017 17:00

Şüpheli şahıs, jandarmanın uzun uğraşları sonucunda ikna edilerek gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Ağaçören ilçesinde ikamet eden Vedat Y. (61), eşiyle boşandığı için köyde hakkında ileri geri konuştuğu iddia edilen yeğeninin kocası Cemil K. ile çarşıda karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi üzerine Cemil K., belindeki ruhsatsız silahını çekerek Vedat Y.’ye ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 5 kurşunla ağır yaralanan Vedat Y., olay yerine sevk edilen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaşlı adam, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Boynuna silah dayayıp intihar etmek istedi


Olayın ardından kaçan şüpheli Cemil K., polis ve jandarma tarafından yakalanacağını anlayınca bir kamelyanın içine sığındı. Silahını boynuna dayayarak intihar girişimde bulunan Cemil K.’yı polis ve jandarma uzun süre ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucunda ikna edilen şüpheli Cemil K. elindeki silah alınarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan cinayet zanlısı Cemil K. ifadesi alınmak üzere Ağaçören İlçe Emniyet Amirliğine götürüldü. Eşinin dayısını vurarak öldüren cinayet zanlısının intihar girişimi ve jandarma ile polisin ikna çabaları bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AKSARAY HABERLERİ
AKSARAY HAVA DURUMU
8
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    8°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    2°C
  • Cuma
    Sisli
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç