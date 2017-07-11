Zinciriye Medresesinde gerçekleşen buluşmaya İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Kartal ile çok sayıda Anadolu Mektebi Okuma Grubu öğrencisi katıldı. Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu okuma grubu öğrencilerine hitaben yaptığı konuşmada, “Kendimiz için değil, ailemiz, milletimiz, vatanımız, tüm Müslümanlar, hatta insanlık için, daha büyük sorumluluklar aldığınızın farkında olmalısınız. Bir büyük idealin sahipleri, elbette kendilerini geleceğe çok iyi hazırlamaya özen göstermelidir. Geçtiği yerleri aydınlatacak insanlar, bilgili, kültürlü, mesleklerinde başarılı, herkesi sevecek kadar gönülleri geniş, kendisinden çok başkalarını düşünmeyi ve onların sorunlarını dert edinmeyi bilenlerdir” ifadelerini kullandı.

Başkan Haluk Şahin Yazgı da, yaptığı konuşmada, “Sevgili gençler, gittiğim birçok yerde sizlerden Anadolu Mektebi Okuma Grubundan bahsediyorum. Sizlerin yapmış olduğu çalışmalardan bahsediyorum. Kendinize olan öz güveninizi ifade tarzını ve geleceği nasıl şekillendireceğinizi gördüğümü söylüyorum. Ben sizleri gördükçe neler yapabileceğinizin farkına vardıkça sizlere güvenim ve inancım bir kat daha artıyor” dedi.

Eski Tarım Bakanı ve Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü de, Aksaray’ın okuma grupları arasında yer alan önemli iller arasında yer aldığını belirterek, “Biz birçok şehirde ortak kültürel faaliyet yürütüyoruz. Bu faaliyetin ismi ‘Anadolu Mektebi.’ Anadolu Mektebi, yazar seçip okumaya dayalı okumalar yapıyor. Bu seçilen yazarın tüm kitaplarını okumayı, hakkında yazılanları okumaya dayalı. Ama sadece bir okuma değil; anlama, yazma, konuşma ve yazdığını yayınlamayı amaçlayan bir faaliyet. Aksaray’da bu faaliyetimiz 2013 yılında başladı. Yani dördüncü sene doldu. Çok önemli şehirlerimizden biridir Aksaray. Çok sayıda öğrencimiz var. Buradaki asıl amacımız bu öğrencileri erken yaşlarda kendi kabiliyet ve kapasitelerini fark ederek hayata çok daha iyi bir şekilde hazırlamak, bilgili, görgülü, anlayışlı insanlar olarak yetişmek, hem kendilerine, hem ailesi ve hem de topluma, milletimize daha büyük hizmet edecek bir donanıma sahip olmaktır” dedi.