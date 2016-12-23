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23 Aralık 2016 16:19

Eskil İlçe Belediyesi kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor

Eskil İlçe Belediyesi kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor

23 Aralık 2016 16:19

Aksaray’ın Eskil İlçe Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan kar yağışının ardından ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yayla yolları, ana ve ana arterlerde, cadde, sokak, bulvar ve meydanlarda karla mücadele çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.
Eskil Belediye Başkanı Niyazi Alçay, temizleme çalışmaları hakkında bilgiler alırken, "Bugün Cenab-ı Allah’a şükrediyoruz ki ilçemize çok güzel bir kar yağışı oldu. Sanırım bir kaç yıldır böyle bir kar yağmamıştı. Bu kar yağışı çiftçilerimiz için büyük bir bereket. Gece saat 04.00’ten itibaren Belediyemiz ekipleri olarak çalışmalara başladık. Merkez ve yaylalardaki çalışmalarımız devam ediyor. Bugün içerisinde bu çalışmaların tamamını bitirmiş olacağız" dedi.



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