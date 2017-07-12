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12 Temmuz 2017 14:21

Eskil’de 15 Temmuz şehitlerini anma programı

Aksaray’ın Eskil ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında çeşitli programlar düzenleniyor.

Eskil’de 15 Temmuz şehitlerini anma programı

12 Temmuz 2017 14:21


Etkinlikler kapsamında ilk olarak ilçedeki şehit mezarları ziyaret edilerek burada şehitler için Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi. Şehitlikteki törene Eskil Kaymakamı Yavuz Kartal, Eskil Belediye Başkanı Niyazi Alçay, Eskil Emniyet Amiri Ömer Faruk Çelik, kamu kurum müdür ve amirleri katıldı. Şehitlikteki törende Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. Devamında Eskil Ulu Camide şehitler için mevlidi şerif okutuldu. Eskil ilçesinde 16 Temmuz tarihine kadar devam edecek ekinlikler kapsamında 15 Temmuz Cumartesi akşamı Eskil Belediyesi tarafından düzenlenecek programla etkinlikler devam edecek.




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