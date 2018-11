Et ve süt kurumu Aksaray'da hayvan kesimine başladı

Aksaray Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ayhan Özkök, Sincan Et ve Süt Kurum Kombinası ile yapılan anlaşma ile Aksaray'da hayvan kesimine başladığını söyledi.

Aksaray'da yapılacak kesimlerin işlemleri kolaylaştıracağını söyleyen Ayhan Özkök, “Aksaraylı üreticilerimiz için önemli bir sorun olan hayvan kesim işlemleri bu anlaşmayla daha kolay bir hal gelerek özellikle kırmızı et üreticimizi rahatlatacaktır. Sincan Et ve Süt Kurumu Kombinası, canlı hayvan kesim işlemini haftalık yapacak” ifadelerini kullandı.

“Üreticiler uygulamadan memnun”

Aksaray Belediyesi Entegre Et Tesislerinde hayvanlarının kesimi için bekleyen kırmızı et üreticileri de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren Özkök, “Aksaray'da canlı hayvan kesimi bir hayli sıkıntılıydı. Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Et ve Süt Kurumuyla anlaşma yaparak, biz kırmızı et üreticilerini rahatlattı. Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanımız Ayhan Özkök'e ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.