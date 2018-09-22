Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan: “Küreselleşmeye eşlik eden tek tipleşmeye biz karşıyız”

AKSARAY (İHA) – Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Batı'nın küreselleşmeyle birlikte tek tipleşmeyi dayattığını, küreselleşmeye eşlik eden tek tipleşmeye Türkiye'nin karşı olduğunu belirterek,

"Biz, Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak, dünyanın bütün renklerinin, kültürlerinin güçlü olması, yaşaması, var olması gerektiğini savunuyoruz. Bunu da geleneksel sporlar alanında yürütüyoruz” dedi.

Aksaray Belediyesi ev sahipliğinde Aksaray Valiliği, Dünya Etnospor Konfederasyonu, Okçular Vakfı, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Turizm Müdürlüğü katkılarıyla 2. Kılıçaslan temalı 33'üncüsü düzenlenen Ihlara Kültür ve Spor Festivali devam ediyor. Kılıçaslan Parkı'nda tarih, kültür ve ata sporları ile devam eden festivale Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Festival alanında ata meslekleri, ata sporları ve geleneksel Türk yemeklerinin gerçekleştirildiği stantları gezen Bilal Erdoğan, protokol üyeleriyle birlikte ata spor ve oyunlarını oynadı.

Gezinin ardından programda bir konuşma yapan Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Geleneksel sporlar, geleneksel oyunlar, kültürümüzün unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımız, oyunlarımız, halk oyunlarımız, müziklerimiz, bunların hepsi acaba neden bu kadar önemli diye merak edenler zaman zaman bize ulaşıp soruyorlar. Bakınız dünyada küreselleşme denilen bir süreci yaşıyoruz. Nedir küreselleşme? Dünyanın küçülmesi, mesafelerin kısalması. Dolayısıyla paylaşımın çok hızlanması, insanların birbiriyle paylaşması, milletlerin birbiriyle paylaşması ve maalesef bu küreselleşme sürecinde Batı hegemonyasında geçirdiğimizden dolayı Batı'nın bu küreselleşme ile birlikte tek tipleşmeyi bize dayattığını görüyoruz. Yani tamam, küreselleşme, bunun getirdiği imkanlar, dünyada artık insanların birbirleriyle çok daha hızlı ticaret yapabilmesi, bazı şeyleri çok daha ucuza elde edebilmesi, çok daha fazla dünyanın her tarafına ulaşabilmesi ama tek tipleşme niye? Bu küreselleşmeye eşlik eden tek tipleşmeye biz karşıyız. Çünkü bu tek tipleşmenin doğal bir süreç olarak değil, dayatılmış bir süreç olarak tetiklendiğini görüyoruz. Yani herkes birbirine benzeyecek. Ama daha çok Batı'ya benzemek sureti ile. Yani Batı'nın müzikleri dinlenecek, Batı'nın sporları oynanacak, Batı'nın oyunları izlenecek, Batı'nın yemekleri yenecek, Batı'nın kıyafetleri giyilecek. Peki, bu şimdi böyle geldi böyle gidiyor. Bu aşağı yukarı 200 yıldır böyle. Peki, biraz bakın, dünya acaba bundan huzur mu duyuyor? Dünyada çatışmalar mı ortadan kalkıyor? Dünyada eşitsizlikler mi gideriliyor? Demek ki bu küreselleşme tek tipleşmeyi dayattığı zaman insanlar bundan huzur duymuyorlar. Bilakis insanlara siz değerlerini ortadan kaldırmaya çalışırcasına böyle tazyiki sunarsanız insanların insanlar buna tepki göstermeye başlıyor. Dünyanın bunca rengi, dünyanın bunca zenginliği dururken bunları yok etme, dünyada tek kültürün adeta egemen olmasına mücadele etmek doğal, doğru bir şey değil. Onun için biz, Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak, dünyanın bütün renklerinin, kültürlerinin güçlü olması, yaşaması, var olması gerektiğini savunuyoruz. Bunu da geleneksel sporlar alanında yürütüyoruz” dedi.

Aksaray'ın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise, “Sizlerin de bildiği gibi hem Selçuklunun, hem de Osmanlı Medeniyeti'nin kuruluşunda 4 tane ana temel vardır. Birisi ahiliktir, birisi gaziliktir, birisi bahciyandır, birisi aptalhani rumdur. Bu dört tane sütun üzerine kurulan medeniyet gerçekten de büyük medeniyettir, gerçekten de varlığını sonsuza kadar sürdürür. Bizlerde bu duyguyu, bu ruhu hissedebilmek maksadıyla öncelikle ubu tür programlar gerçekleştiriyoruz” dedi.

Aksaray Valisi Aykut Pekmez de, “Türk milleti olarak tarihimiz ile haklı olarak övünüyoruz. Belki de dünyadaki en zengin, geçmişi kahramanlıklarla en dolu bir medeniyete sahibiz. Aksaray'ımız da belki insanlık var olduğundan beri insanlığa ev sahipliği yapmış, en az 10 bin yıllık tarihe sahip, farklı medeniyetlerin yaşadığı bir ilimiz. Ama tabi bizim için asıl önemlisi 11'inci yüzyıldan itibaren Aksaray'ımız Türk hakimiyetine girmiş ve bir Türk İslam şehri haline gelmiş. Bu dönemden sonra Aksaray'ımız bulunduğu coğrafya itibari ile, İpekyolu üzerinde bulunması itibariyle hem ticaretin, hem de askeri alanda Selçuklunun önemli kentlerinden biri haline geldi” diye konuştu.

Programa Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı ve Okçular Vakfı Kurucu Başkanı Haydar Ali Yıldız, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Milletvekili Cengiz Aydoğdu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, daire müdürleri, STK başkanları ve çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.