FETÖ/PDY üst düzey sorumlusu firari doktor yakalandı

Aksaray'da 2 yıldır aranan firari Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üst düzey yönetici ve sorumlusu doktor, yapılan operasyonla saklandığı köy evinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında üst düzey yönetici olan ve sağlık sektörünün sorumlusu olarak 2 yıldır aranan firari doktor İsmail B.'yi (46) yakalamak için çalışma başlattı. Uzun süredir doktorun yakalanması kapsamında gizli soruşturma, araştırma, teknik ve fiziksel takip gerçekleştiren özel ekip, firari doktor İsmail B.'nin (46) merkeze bağlı Darıhüyük köyünde eniştesi olan Mustafa T.'nin (67) evinde gizlendiğini tespit etti. Geniş güvenlik önlemleri kapsamında sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda firari doktor gizlendiği evde yakalanarak gözaltına alındı. İsmail B.'nin kapatılan Bank Asya'da yüklü miktarda parası olduğu, 'ByLock' kullanıcısı ve yöneticisi olduğu, Aksaray'da Göğüs Hastalıkları Doktoru olarak görev yaptığı ve sağlık sektörünün sorumlu ağabeyi olduğu, FETÖ okullarının bağlı olduğu Akça isimli şirketin ortağı olduğu da öğrenildi.

Gözaltına alınan doktor Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ev sahibi enişte Mustafa T. de gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.