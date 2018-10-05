FETÖ/PDY'nin üst düzey sorumlusu firari doktor, itirafçı olarak tutuklandı

Aksaray'da iki yıldır aranan ve geçtiğimiz günlerde polisin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alınan FETÖ/PDY'nin üst düzey yönetici ve sorumlusu firari doktor, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında üst düzey yönetici olan ve sağlık sektörünün sorumlusu olarak iki yıldır aranan firari doktor İsmail B. (46), İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla merkeze bağlı Darıhüyük köyünde eniştesi olan Mustafa T.'nin (67) evinde yakalanarak gözaltına alındı. Firari doktor İsmail B.'nin kapatılan Bank Asya'da yüklü miktarda parasının bulunduğu, 'ByLock' kullanıcısı ve yöneticisi olduğu, Aksaray'da Göğüs Hastalıkları Doktoru olarak görev yaptığı ve Aksaray'daki sağlık sektörünün sorumlu ağabeyi olduğu, FETÖ okullarının bağlı olduğu Akça isimli şirketin ortağı olduğu öğrenildi. Emniyetteki sorgusunun ardından hakim karşısına çıkarılan doktor İsmail B. itirafçı olurken, terör örgütü ve çalışmaları kapsamında bilgiler verdi. Doktor İsmail B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda gözaltına alınan doktorun yakalandığı evin sahibi ve doktorun eniştesi olan Mustafa T. ise denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı.