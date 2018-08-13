Hasan Dağı’nda orman yangını

Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Hasan Dağı’nın üst kesimlerinde önce dağdaki kuru otlarda başlayan yangın, daha sonra rüzgarın da etkisiyle hızla ormanlık alana yayıldı. Yangının söndürülmesi için tüm kurum-kuruluşlar ve vatandaşlar seferber oldu. Yangına müdahale etmesi için yangın helikopterleri da Aksaray’a gönderildi. Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Yardım, Orman Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin seferber olduğu yangın halen devam ediyor.

Taşpınar Belde Belediye Başkanı Cihan Yüksel, yangının nasıl çıktığını bilmediklerini belirterek, “Ekipler 4 koldan müdahale ediyorlar. Fakat zirveye çıkmakta iş makineleri zorlanıyor. Çevre illerden helikopter yardımı bekliyoruz. 2 ayrı noktada yangın var” dedi.

Karacaören Köy Muhtarı Yavuz Tuğ ise, “Yangın saat 11.00-12.00 sıralarında çıktı. Bize talimat verildi yukarıda yangın var diye. Yukarıya çıktığımızda yangın tüm sahayı sarmıştı. Köylülere anons ettik. 50-60 tane köylü getirdik ama müdahale etsek de yangını söndüremedik” dedi.

Yangın söndürme helikopterinin de katıldığı söndürme çalışmaları devam ediyor.