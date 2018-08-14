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14 Ağustos 2018 13:59

Hasan Dağı’nda orman yangını sürüyor

Aksaray’da Hasan Dağı’ndaki ormanlık alanda dün çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Hasan Dağı’nda orman yangını sürüyor

14 Ağustos 2018 13:59


Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Hasan Dağı’nın üst kesimlerinde önce dağdaki kuru otlarda başlayan yangın, daha sonra rüzgarın da etkisiyle hızla ormanlık alana yayıldı. Yangının söndürülmesi için tüm kurum-kuruluşlar ve vatandaşlar seferber oldu. Yangına müdahale etmesi için yangın helikopterleri da Aksaray’a gönderildi. Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Yardım, Orman Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin seferber olduğu yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


Aksaray Orman İşletme Müdürü Mustafa Uygun, “Yangında 20 dekar bir alanda ağaçlara sirayet durumu oldu. Bu bölgede de çok ciddi bir sıkıntımız yok. Bazı kısımlarda yangın kısmen devam ediyor. Bir yandan da soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Toplamda ağaçlık alan ve kuru otların bulunduğu 300 dekarlık alan yandı” dedi.




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