Hasat Bayramı ile çiftçiler tarlaya indi

Arpa tarlasında gerçekleştirilen Hasat Bayramında tarımsal sorun ve sıkıntılar dile getirilirken, 2017 yılının ilk hasadı arpa tarlasından alındı.

Hasat Bayramı Aksaray’ın merkeze bağlı Kazıcıktolu köyünde bir arpa tarlasında gerçekleştirildi. Hasat Bayramı’na çok sayıda çiftçi ve siyasiler, protokol üyeleri katıldı. Programda konuşan Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Aksaray’ın arpa üretiminde Türkiye genelinde 6’ıncı sırada, buğday üretiminde de 26’ıncı sırada olduğunu belirterek, “İç Anadolu deyince tarım şehri, Aksaray deyince tarım şehri. Arpa üretiminde ilimiz Türkiye genelinde 6’ıncı sırada, buğdayda da 26’ıncı sıradayız. Türkiye’ye tarım alanında ciddi şekilde katkı sağlıyoruz. 2017 yılının üreticilerimize bolluk, bereket getirmesini, kazasız, belasız geçirmelerini diliyorum. İnşallah bugün Bismillah diyeceğiz. Üreticilerimiz de muhtelif yerlerde şu anda biçerdöverleri ile çalışıyor. İl tarım müdürlüğü ile birlikte istişare içerisinde her zaman sayın valimizin talimatları ile sahada çiftçinin yanındayız. Sayın valimize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Tarım dedik mi asla bir istediğimizi ikiletmiyor. Siyasetçilerimiz hakeza öyle. Burası bizim fabrikamız. Tarla üreticinin fabrikası. Üreticimize gerçekten gerek mazot, gerek gübre olsun girdiler ciddi şekilde yüksek. Girdiler düşerse biz zaten fiyat artışını istemiyoruz. Maliyet düşsün biz az kar etmeye de razıyız. Ülke dışında yapılan ithalat ya da ihracatlar bize ciddi şekilde girdi sağlamaz. Gelecek ile ilgili bizim önümüzü kapatır” dedi.

"Güçlü politikalarla tarımı destekliyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz ise hükümetin tarım ve hayvancılık alanında ciddi projeleri devreye soktuğunu ve yapılacak projelerin de olduğunu belirterek, “Tarımın, özellikle toprağın en çok ihtiyacı olan, bugüne kadar yapılan vahşi sulamanın, salma sulamanın ötesinde suyu en ekonomik şekilde kullanabileceğimiz, daha verimli, aynı zamanda yine hükümet politikası olarak uyguladığımız tarlaların birleştirilmesi, toplulaştırma ve miras yoluyla bölünmemesi son derece önemliydi. Burada tarım arazileri ne kadar geniş olursa, bugün Amerika’da, Brezilya’da, Avustralya’da ve Hindistan’da olduğu gibi geniş tarım arazileri üzerine yapılan toprakta tarım, toprak üzerine yapılan tarımın ne kadar rantabl olduğunu özellikle biliyoruz. Burada 10 dekara verilecek masrafla, yüz dekar, bin dekarda alınacak ürünün ekonomik anlamda da rantabllığını, dekar başına düşen biriminin yüksek olduğu hepimizce malumdur. O anlamda da güçlü politikalarla tarımı desteklediğimizi özellikle bilmenizi istiyorum” şeklinde konuştu.

"Bu coğrafya bize Allah’ın lütfu, atalarımızın bize mirasıdır"

Aksaray Valisi Aykut Pekmez de, bu coğrafyanın hem Allah’ın lütfu, hem de atalarımızdan emanet olduğunu belirterek, “Bugün çiftçimizin, köylümüzün bir yıllık emeğinin, alın terinin, umudunun gerçekleşmeye başladığı bir gün. Bulunduğumuz coğrafya, Anadolu, insanlığın ilk varoluşundan beri kullanılan, tarım için kullanılan önemli yerlerden biri. Ve bulunduğumuz coğrafya esasında bizim açımızdan çok önemli ve avantajlı. Bu hem Allah’ın bir lütfu, hem de atalarımızın bize mirasıdır. Bu avantaj ne? Anadolu’muz belki dünyada yetişen her türlü tarımsal ürünün yetiştiği, yetiştirildiği önemli merkezlerden, sayılı merkezlerden biri. Bazı ürünlerde neredeyse Anadolu’muz tek başına, fındıkta, çayda, dünya üretiminin büyük çoğunluğu ülkemizde yapılıyor. Ama bu avantajdan yeterince faydalanabiliyor muyuz? Onu tartışmamız, irdelememiz lazım. Tarımsal verimliliğimizi ve kalitemizi artırmamız lazım” şeklinde konuştu.

"2002-2014 yıllarında Aksaray’a 808 milyon destek verildi"

Hükümetin tarım ve hayvancılığı ciddi anlamda desteklediğini ve bu anlamda da ciddi gelişmelerin yaşandığını belirten Vali Pekmez, “Son 15 yıla hükümetimiz, devletimiz tarıma önemli destekler sağladı. Aksaray özelinde bakarsak 2002 ile 2014 yılı arasında tarım bakanlığı tarafından verilen destek miktarı tam 808 milyon civarı. 2015 yılında bu rakam 120 milyon, 2016 yılında 129 milyon. Totale baktığımızda bu gerçekten önemli bir destek. Ve bu desteklerle birlikte Aksaray’ımızın tarımsal girdisi 2002 yılında 400 milyonken, 2015 yılında bu rakam 3 milyara çıkmış durumda. Aksaray’da tarımsal alanımız yaklaşık 420-425 bin hektar civarında. Bunun 350 bin hektarı sulanabilir durumda. Ancak biz bunun 125 bin hektarını sulayabiliyoruz. Elbette bölgemiz dışında, havza dışında sulama için etüt çalışmaları şu an DSİ tarafından yapılıyor. En önemlisi mevcut sulama sistemimizin kapalı sisteme alınarak mevcut suyumuzu, sulama suyumuzu en verimli şekilde kullanarak tarımsal üretimimizin, verimimizin artması inşallah önümüzdeki dönemde sağlanacak” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri biçerdövere binerek yılın ilk arpa hasadını topladı. Hasat Bayramı’na Aksaray Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Gazi Demir, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, ATSO Başkanı Ahmet Koçaş, il genel meclis üyeleri ve çok sayıda çiftçi katıldı.