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28 Aralık 2016 13:44

Hasta muayenesi sırasında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti

Hasta muayenesi sırasında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti

28 Aralık 2016 13:44

Aksaray’da hasta muayenesi sırasında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti.
Olay, merkeze bağlı Hırkatol Köyü Sağlık Ocağı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mesude Perek Sağlık Ocağı’nda görevli Dr. Abdülkadir Baba, mobil sağlık hizmeti için Hırkatol köyüne gitti. Burada köy halkına sağlık hizmeti veren Dr. Baba, bir hastasını muayene ederken kalp krizi geçirdi. Sağlıkçı arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan Dr. Baba, ardından ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Dr. Baba yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dr. Baba’nın vefatı sağlık camiasında derin bir üzüntüye neden oldu.



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