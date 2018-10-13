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Havalandırma boşluğuna düşen güvercini itfaiye kurtardı

Aksaray’da havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Aksaray'da havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.


Olay, Fatih Mahallesi 4105 Sokak İçli Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. katta ikamet eden ev sahibi, banyonun havalandırmasında kanat çırpma sesleri duydu. Bir süre sesleri dinleyen ev sahibi yaklaşık yarım saat kanat çırpma seslerinin devam etmesi üzerine bir kuşun mahsur kalmış olabileceğini düşünerek durumu Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri havalandırma boşluğunun kapağını sökerek içeride bir güvercinin sıkışarak mahsur kaldığını gördü. İtfaiye ekipleri kısa bir müdahale ile güvercini incitmeden sağ salim sıkıştığı yerden kurtararak doğaya saldı.


Apartman sakinleri ise itfaiyenin başarılı çalışmasından dolayı teşekkür etti.

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