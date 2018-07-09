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09 Temmuz 2018 16:34

Hazine arazileri artık ÇKS’ye kaydedilecek

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, hazine arazilerinde ecri misil ödeyerek tarım yapan 100 binlerce çiftçinin yıllardır beklediği ecri misil sorununun çözüldüğünü kaydetti.

Hazine arazileri artık ÇKS’ye kaydedilecek

09 Temmuz 2018 16:34


Ecri misil ödeyerek üretim yapan 100 binlerce çiftçinin desteklerden yararlanamadığını belirten Başkan Koçak, “Bu kapsamdaki 100 binlerce çiftçimiz, hazine ile kira sözleşmesi yaparak ÇKS’ye kayıt olabilecek, desteklerden yararlanacak. Bu araziler için çiftçilerimize, ecri misil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar doğrudan kiralama hakkı da verildi. 10 yılın sonunda çiftçilerimiz, isterlerse kira sürelerini uzatabilecek veya doğrudan araziyi satın alabilecekler. Çiftçilerimizin 18 Kasım 2018 tarihine kadar, hatta bu tarihi de beklemeden bir an önce Milli Emlak müdürlüklerine kira sözleşmesi başvurusu yapması gerekiyor. Bizlerde Aksaray Ziraat Odası Başkanlığı olarak Aksaraylı üreticilerimizi de önemli derecede ilgilendiren bu konuyu çözüme kavuşmasını sağlayan Sayın Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar ve emeği geçen tüm devlet yetkililerimize çiftçilerimiz adına teşekkür ederiz” dedi.




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