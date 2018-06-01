Hint keneviri tarlasına uyuşturucu operasyonu

Şüphelilerin evinde arama yapan polis, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 80 adet fişek ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Akçakent beldesinde 2 şahsın izinsiz Hint keneviri ektiği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, 1 hafta yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulguya ulaşarak operasyon için düğmeye bastı. Beldede bir tarla ve ikamete gerçekleştirilen operasyonda 9,5 kilogram ağırlığında toplam 150 kök Hint keneviri ekili olarak ele geçirilirken, tarla sahibi iş birlikçisi oldukları belirlenen A.A. (52), M.A. (39) ve İ.A. (57) isimli şahısları yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 9 mm. çapında silah ve 80 adet 9 mm. çaplı fişek elde edildi. Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde yetiştirmek suçundan adli tahkikat başlatıldı.