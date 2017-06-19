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19 Haziran 2017 15:16

Huzurevine ‘Babalar Günü’ ziyareti

Aksaray Valisi Aykut Pekmez eşi Yeşim Pekmez ile birlikte A.

Huzurevine ‘Babalar Günü’ ziyareti

19 Haziran 2017 15:16

Kadir Üçyıldır Huzurevini ziyaret etti.


Huzurevinde yaşlıların elini öperek ‘Babalar Günü’nü kutlayıp çeşitli hediyeler veren Vali Pekmez, huzurevi sakinleri ile birlikte iftar yaptı. İftar programına Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın eşi Zelihan Akın, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül eşi Semiha Sarıgül, Emniyet Müdürü Ali Karabağ eşi Reyhan Karabağ, Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir eşi Hüda Demir, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk eşi Türkan Aktürk, Huzurevi Müdürü Kenan Aktaş katıldı.


İftarın ardından Yeşim Pekmez ile birlikte huzurevi sakinleri ile yakından ilgilenerek sohbet eden Vali Pekmez, kendileri ile birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Huzurevi sakinlerinin herhangi bir eksiklik ve ihtiyaç durumunda kendisine bildirmelerini de isteyen Vali Pekmez, her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladı.




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