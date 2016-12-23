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23 Aralık 2016 14:44

İki gündür kayıp olan genç mezarlıkta ölü bulundu

İki gündür kayıp olan genç mezarlıkta ölü bulundu

23 Aralık 2016 14:44

Aksaray’da iki gündür kayıp olarak aranan genç, mezarlıkta başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, iki gün önce yeni aldığı av tüfeği ile evden ayrılan 21 yaşındaki Enes Yıldız bir daha evine dönmedi. İlk gün eve gelmeyen Enes Yıldız’ın can güvenliğinden endişe eden ailesi, durumu polise bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Polis ekiplerinin arama çalışmaları devam ederken, Ervah Mezarlığı’na babasının kabrini ziyarete gelen bir kişi yerde hareketsiz yatan üzeri kısmen karla kaplı bir kişiyi görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık görevlileri de yaptıkları kontrolde şahsın öldüğünü belirledi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri ve Aksaray Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemeler yaptı. Yapılan incelemede Enes Yıldız’ın başından av tüfeğiyle bir el ateş edilerek vurulması sonucu öldüğü tespit edildi.
Enes Yıldız’ın üç gün önce bir av malzemecisinden tüfeği yeni aldığını belirleyen polis, olayın intihar olma ihtimali üzerinde duruyor. Gencin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Aksaray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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