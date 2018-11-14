İkinci el oto alım satımı yeterlilik belgeleri sahiplerini buldu

ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş, belgenin öneminden bahsederek, “İş dünyamızın yakından bildiği üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik ile ikinci el oto satıcıları için de belge zorunluluğu getirilmiştir. Bu yönetmelik ülke genelinde galericilik mesleğinin itibar ve kalitesini artıracak olup, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayanlar artık ticari anlamda oto alım ve satımı yapamayacaklardır. Dolayısıyla almış olduğunuz belgelerin önemi ilerleyen günlerde çok daha net ortaya çıkacaktır. Bu süreçte çok şükür hiçbir olumsuzluk yaşanmamış, 7 personelimiz sınavlar boyunca üyelerimiz ve siz değerli kursiyerlerimiz ile bire bir yakından ilgilenmiş yapılabilecek tüm kolaylıkları eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerimiz süreçle yakından ilgilenerek destek vermişlerdir. Sizlerin huzurunda kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye genelinde aynı anda bir ilde 570 kişi bu sınava girerek katılım rekoru kırılmıştır. Bu sınavların başından sonuna kadar tamamı mesleki yeterlilik kurumu tarafından koordine edilerek kayıt altına alındığından dolayı sınavlarda hiçbir şekilde usulsüzlük veya düzensizlik olmamıştır. Belgelerinizi aldıktan sonra yapmanız gereken ikinci bir işlem olduğunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Belgelerini alan üyelerimiz Ticaret İl Müdürlüğüne müracaat ederek oto ikici el alım satım yetki belgesi alınması için müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu işlemi tamamlamanız halinde artık sisteme ve mevzuata uygun bir meslek mensubu olarak ticari hayatınıza devam edeceksiniz. 5 yıldız oda kavramından yola çıkarak büyük bir sorumluluk ve çalışma alanı gerektiren ülkenin en fazla katılımına ev sahipliği yapan ikinci el oto alım satım mesleki yeterlilik belgesi sınavları başarı ile tamamlanmış olup bu başarı sizlerin nezdinde tüm iş dünyamızındır. Sizler bugün burada bu sınavları başarı ile tamamlayarak bu mesleğin gerçek sahipleri olduğunu göstererek belgelerinizi almaya hak kazandınız. Belge almaya hak kazanan tüm üyelerimizi ayrı ayrı tebrik ediyor hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

ATSO Meclis Başkanı Fatih Tekin ise, “Başkanımız ve arkadaşlarımızın göstermiş olduğu irade olmasaydı sizler bu sınav için Ankara, Konya, Kayseri gibi illere gidecek ve büyük zorluklar yaşayacaktınız. Sınavların Aksaray'da olması ile birlikte sizler hem maddi hem de manevi büyük bir yükten kurtarılmış, zamanınızı da en iyi şekilde kullanmış oldunuz. En büyük amacı ve gayesi, üyelerine 5 yıldızlı hizmet vermek olan Ticaret ve Sanayi Odamız bu alanda da büyük bir başarıya imza atmış olup, sizlere en iyi hizmeti vermeye devam edecek diyerek belgelerinizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor hepinizi saygıyla selamlıyor teşekkür ediyorum” diye konuştu.