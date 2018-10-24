İşçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2'si ağır 9 yaralı

Aksaray'da yol yapım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 9 işçi yaralandı.

Kaza, Ortaköy ilçesi Balcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan T. (41) idaresindeki yol yapımı işçilerini taşıyan 68 S 2027 plakalı minibüs, Balcı Mahallesi ile Çatın köyü arasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kazada minibüs sürücüsü Ayhan T. ile araçta bulunan Murat Ç. (39), Mustafa U. (43), Şaban B. (51), Köksal D. (42), Suvat U. (54), Adem E. (50), Şenol G. (37) ve Yaşar K. (60) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 acil yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ayhan T. ile Murat Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.