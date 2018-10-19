Kaçakçı polis, Aksaray polisinin operasyonuyla yakalandı

Aksaray'da sahte polis aracı ile kaçakçılık ve belgede sahtecilik yapan polis memuru ve arkadaşı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyon, Aksaray-Adana karayolu üzerinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi uygulama noktasında gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde bir polis memurunun sahte polis aracıyla kaçakçılık ve birçok belgede sahtecilik yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen KOM Şubesi ekipleri plakasını 06 AEG 446 olarak belirledikleri minibüsü Aksaray-Adana Karayolu üzerinde takibe aldı. Önünde polis çakar lambaları ve polis sireni olan minibüs Aksaray girişinde bulunan KOM uygulama noktasına kadar takip edildi. Burada yapılan operasyonla alınan minibüste bulunan sürücü Fatih D. gözaltına alınırken, minibüste yolcu olarak bulunan polis memuru Murat K. araçta istihbarata ait belgelerin ve materyallerin olduğunu, kendisinin de bunları Hakkari'den alıp Ankara'ya götürdüğünü söyledi. Bunun üzerine polis memuru Murat K.'nın nerede çalıştığı sorgulandı. Yapılan araştırmada Murat K.'in Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesinde görevli olduğu tespit edildi. Polis memurunun yalan beyanı üzerine polis ekipleri Cumhuriyet Savcısına bilgi vererek alınan arama kararına istinaden araçta arama gerçekleştirildi.

Polis memuru ve arkadaşı tutuklandı

Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL olan toplamda 83 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara, Fatih D.'ye ait 1 adet ruhsatsız H-S 9 mm çapında tabanca, 20 adet fişek ve bu tabancaya ait Fatih D. adına düzenlenmiş sahte taşıma ruhsatı, polis memuru Murat K.'ye ait 1 adet Baretta marka beylik tabancası ile 15 adet fişek, araç içerisinde poşete sarılı vaziyette 06 BAM 333 - 34 JV 105 - 06 BN 300 sayılı 3 çift sahte plaka, 4 adet il belirtilmemiş mühür ve ıslak imzalı emniyet araç giriş kartı, Hakkari İl Emniyet Müdürü adı ile düzenlenmiş 2'si kapı üzerinde takılı 2'si araç içerisinde olmak üzere 4 adet sahte imzalı ve mühürlü belgeler, 1 adet araca takılı vaziyette çakar lamba ve polis sireni, 8 adet USB flash bellek ele geçirildi. Şüpheliler Fatih D. ve polis memuru Murat K. hakkında “5607 SKM-6136 SKM-Resmi Belgede Sahtecilik” olaylarından tahkikat başlatılarak gözaltına alındı. Kullandıkları araca ise fiilen el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.