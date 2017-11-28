Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 14:37

Kadın girişimcilerden Vali Pekmez ile görüştü

Aksaray’da Yapı Denetim Kursu Alan Kadınlar Vali Aykut Pekmez ile bir araya geldi.

Kadın girişimcilerden Vali Pekmez ile görüştü

28 Kasım 2017 14:37


Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi ve İŞ-KUR tarafından kadın istihdamını ve kadınların girişimciliğini artırmak amacıyla bayanlara yönelik düzenlenen “Yapı Denetim Kursuna” katılan kursiyerler Vali Aykut Pekmez ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. 2’si üniversite öğrencisi 6’sı ev hanımı olmak üzere toplam 8 bayan kursiyer pratik eğitimi Kadın Koordinasyon Merkezinde, uygulamalı eğitimi Çiftlik Mahallesinde Güller Ceylan Acar Ortaokulunda okulun dış yalıtımını yaparak alan kursiyerler, Kadın Koordinasyon Başkanı Hasibe Yazgı’nın emeklerinin büyük olduğunu belirtti.


Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mahmut Akkuş, Şube Müdürü Hediye Armağan ile birlikte kursiyerler Necla Yeşil, Burcu İnanç, Tuğbanur Tekden, Remziye İncesu, Ayşe Sarılmaz, Kadriye Aksu, Fatma Bora ve Yasemin Uzunöz’ü makamında kabul eden Vali Pekmez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kadınların iş hayatına atılmasının ilimiz ve ülkemiz için çok önemli olduğuna değindi. İş hayatında dezavantajlı olan kadınlara Kamu Kurumları başta olmak üzere özel sektörde de gözetileceğini belirten Vali Pekmez, kursiyerlere iş hayatlarında başarılar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AKSARAY HABERLERİ
AKSARAY HAVA DURUMU
9
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Çarşamba
    Hafif Yağmurlu
    9°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    13°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    13°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç