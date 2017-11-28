Kadın girişimcilerden Vali Pekmez ile görüştü

Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi ve İŞ-KUR tarafından kadın istihdamını ve kadınların girişimciliğini artırmak amacıyla bayanlara yönelik düzenlenen “Yapı Denetim Kursuna” katılan kursiyerler Vali Aykut Pekmez ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. 2’si üniversite öğrencisi 6’sı ev hanımı olmak üzere toplam 8 bayan kursiyer pratik eğitimi Kadın Koordinasyon Merkezinde, uygulamalı eğitimi Çiftlik Mahallesinde Güller Ceylan Acar Ortaokulunda okulun dış yalıtımını yaparak alan kursiyerler, Kadın Koordinasyon Başkanı Hasibe Yazgı’nın emeklerinin büyük olduğunu belirtti.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mahmut Akkuş, Şube Müdürü Hediye Armağan ile birlikte kursiyerler Necla Yeşil, Burcu İnanç, Tuğbanur Tekden, Remziye İncesu, Ayşe Sarılmaz, Kadriye Aksu, Fatma Bora ve Yasemin Uzunöz’ü makamında kabul eden Vali Pekmez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kadınların iş hayatına atılmasının ilimiz ve ülkemiz için çok önemli olduğuna değindi. İş hayatında dezavantajlı olan kadınlara Kamu Kurumları başta olmak üzere özel sektörde de gözetileceğini belirten Vali Pekmez, kursiyerlere iş hayatlarında başarılar diledi.