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28 Kasım 2017 12:37

Kadınlar evlerinde halı dokuyup aile bütçesine katkıda bulunacak

Aksaray’da kadın istihdamı ve kadın işgücüne katılım oranını artırmak için önemli projeler gerçekleştiriliyor.

Kadınlar evlerinde halı dokuyup aile bütçesine katkıda bulunacak

28 Kasım 2017 12:37


Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi Başkanı Hasibe Yazgı, Kadın Girişimci Aysun Akkurt ile "Kadınların İstihdamı ve Mesleki Eğitimi İşbirliği" kapsamında yeni iş kolları oluşturmak ve ev hanımlarının bu imkanlardan faydalanmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Hasibe Yazgı, Aysun Akkurt birlikte kadınların çalıştığı halı atölyesine giderek burada yapılan dokuma işlerini gözlemledi. Hasibe Yazgı, halı dokuyan kadınların tezgahında onlarla birlikte halı dokudu. Aksaray’daki ev hanımlarının halı dokuma eğitimi alarak evlerinde halı dokuyup aile bütçesine katkıda bulunmaları için neler yapılması gerektiği konusunda bilgi alan Hasibe Yazgı, halı dokuma eğitimi alacak hanımların evde üretecekleri ürünleri satarak aile bütçesine destek verebileceklerini söyledi.




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