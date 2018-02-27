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27 Şubat 2018 10:25

Kalp krizi geçiren genç kız hayatını kaybetti

Aksaray’da ailesiyle birlikte otomobille hastaneden dönen 22 yaşındaki genç kız, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçiren genç kız hayatını kaybetti

27 Şubat 2018 10:25


Olay, Eskil ilçesine bağlı Akkaş Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Konya’nın Cihanbeyli ilçesindeki hastaneden Aksaray’ın Eskil ilçesine dönen 22 yaşındaki Tansu Sarısakal, otomobilde bir anda fenalaştı. Kızlarının rahatsızlandığını gören aile, araçlarını durdurarak ambulansa haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, kalp krizi geçirdiği anlaşılan genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansla Eskil İlçe Devlet Hastanesine götürülen Tansu Sarısakal yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden genç kızın, geçen yıl ücretli öğretmenlik yaptığı öğrenildi.




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