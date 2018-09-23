Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memleketi Aksaray'da toprağa verildi

Konya'da görevi sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

Olay, 21 Eylül 2018 tarihinde Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Fatih Polis Merkezi Amirliğinde meydana geldi. Polis merkezinde görevli polis memuru Alpaslan Ekinci (49), görevi sırasında kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Numune Hastanesine kaldırılan polis memuru Alpaslan Ekinci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ekinci'nin cenazesi memleketi Aksaray'a getirildi. Somuncu Baba Külliyesi ve Kültür Merkezi'nde Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü tarafından cenaze töreni gerçekleştirildi. Cenaze törenine Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, polis memurları ve çok sayıda yakını katıldı. Gerçekleştirilen törenle öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alpaslan Ekinci'nin cenazesi Ervah Mezarlığı'nda toprağa verildi.