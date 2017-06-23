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23 Haziran 2017 14:29

Kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet takla attı.

Kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

23 Haziran 2017 14:29

Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.


Kaza, Eskil ilçesi Gölbez Yaylası ile Büğrü Yaylası arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 TR 081 plakalı kamyonetiyle seyir halinde olan Kemal Cevizci, yoldaki çukurdan kaçmak isterken aracın kontrolünü kaybetti. Üzerinde yük bulunan araç yoldan çıkarak şarampole takla attı. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Murat Ünlü (34) ve sürücü Cevizci, kamyonetin altında kaldı. Murat Ünlü kaza yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan araç sürücüsü Kemal Cevizci’yi hastaneye kaldırdı. Kemal Cevizci’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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