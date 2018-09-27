Kaza yapan otomobil alev alev yandı

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobil, şarampole takla attıktan sonra alev alev yandı. Otomobil sürücüsü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, Aksaray-Konya Karayolunun 60'ıncı kilometre Bozcamahmut Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Emre P. (43) idaresindeki 06 FED 32 plakalı otomobil, Bozcamahmut mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Kaza sonrası sürücü hafif şeklide yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hurdaya dönen otomobil ise bir süre sonra yanmaya başladı. Yangın sonrası otomobil, kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.