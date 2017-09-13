Kaza yapan sürücü direksiyon başında can verdi

Kaza, Aksaray-Adana karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Aksaray istikametine seyreden Ahmet Raci D. (64) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Aksaray’a 20 kilometre kala tali yoldan çıkan Bayram Ali Turgut (80) idaresindeki 68 BR 020 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 68 plakalı otomobil şarampole devrilirken, otomobilin sürücüsü direksiyon başında can verdi. Yabancı plakalı otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan Gülyan D. ise ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza yerine gelen Bayram Ali Turgut’un yakınları sinir krizi geçirdi. Sürücünün cesedi, otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.