Kazada Çinli turist öldü, 3'ü Çinli 5 kişi yaralandı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 Çinli turist hayatını kaybetti, 3'ü Çinli turist olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Bekarlar ile Sofular beldesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyreden Ahmet Taşkın (30) idaresindeki 50 EK 117 plakalı otomobil ile Sofular beldesinden kavşağa çıkış yapan Emine Koçak yönetimindeki 51 AAG 722 plakalı otomobil çarpıştı. 50 EK 117 plakalı otomobilde 4 Çinli turist ile 1 şoförün bulunduğu öğrenilirken, kazada otomobildeki ismi henüz tespit edilemeyen 1 Çinli turist hayatını kaybetti, 3 Çinli turist, araç sürücüsü ve diğer aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.