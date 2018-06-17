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17 Haziran 2018 12:55

Kazayla ava gittiği arkadaşını vurdu

Aksaray’da arkadaşıyla ava çıkan bir kişi, kazayla av arkadaşını vurdu.

Kazayla ava gittiği arkadaşını vurdu

17 Haziran 2018 12:55


Olay, Kargın köyü Tahta Yaylası’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yasin S. (26), arkadaşı Bekir K. (28) ile birlikte ava çıktı. Bir süre yol alan 2 arkadaş daha sonra aralarına biraz mesafe açarak ilerlemeye başladı. Bu sırada Yasin S.’nin tüfeği kazayla ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Bekir K.’ya isabet ederken, Bekir K. bacağından yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine giden ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yasin S. ise olayın ardından gözaltına alındı.




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