Olay, 29 Ocak tarihinde Ağaçören ilçesi Gümüştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümüştepe Mahallesi’nde ikamet eden Salih Koçak (56), çıkan yangında evinde ölü olarak bulundu. Yangının ardından bazı şüpheli bulgulara ulaşan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cumhuriyet savcısı ile birlikte yapılan incelemelerin ardından olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların ardından Koçak’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli tıp raporu sonucunda Salih Koçak’ın ev yanmadan önce 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Olayın cinayet olduğunun ortaya çıkması üzerine polis, cinayet zanlılarının yakalanması için özel bir ekip kurdu. Üç ay süren çalışmanın ardından 2 şüpheliyi tespit eden özel ekip, şüphelileri teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerden lokantacı Gökhan B. (26) Ankara Sincan’da, Aksaray Üniversitesi Muhasebe Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ömer B. (20) ise Ağaçören ilçesinde yakalandı. İki gün süren çapraz sorgunun ardından zanlıların Salih Koçak ile 200 liralık yemek borcunu ödemediği gerekçesiyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Şüpheliler, tartışma esnasında Salih Koçak’ın başına keserle vurduktan sonra 14 kez bıçaklayarak öldürdüklerini, ardından da delil bırakmamak için cesedi ve evi yakarak olay yerinden kaçtıklarını itiraf etti. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.