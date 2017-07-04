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04 Temmuz 2017 15:51

Kılıçaslan Tepesi’ne 7 bin 500 karaçam

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’nın göreve geldikten sonra ‘Yeniden yeşil Aksaray’ sloganıyla başlattığı ağaçlandırma çalışması bu yılda devam ediyor.

Kılıçaslan Tepesi’ne 7 bin 500 karaçam

04 Temmuz 2017 15:51


Daha önceki yıllarda 80 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedefleyen ve ilk etapta 10 bin fidan diken Aksaray Belediyesi, Kılıçaslan tepesine 7500 adet daha çam fidanı dikiyor. Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kılıçaslan tepesinde karaçam dikme çalışmalarını titizlikle yürütüyorlar.


Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray’ı eski yıllarda ki gibi yeniden yeşile dönüştüreceklerini belirterek, “Aksaray’ımız yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla yeniden o eski Yeşil Aksaray olacaktır. Göreve geldikten sonra Kılıçaslan Tepesini ağaçlandırmak için 80 bin fidan toprakla buluşuyor sloganı ile yola çıktık. Bu kapsamda hedeflediğimiz 10 bin fidanın 7500 âdetini dikmiş bulunuyoruz. Daha önce de Kılıçaslan Tepesinde ünlü şairlerimizden Necip Fazıl Kısakürek adına Hatıra ormanı adı altında çok güzel bir ağaçlandırma çalışması yapmıştık” dedi.


Ağaç dikmenin önemine dikkat çeken Başkan Yazgı, “Ağaçlandırma konusunda yapacağımız çalışmalarla gelecek kuşaklara temiz ve yeşil bir dünya bırakmanın, hepimizin insanlık borcu ve sorumluluğu olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Daha yaşanabilir, daha yeşil bir Aksaray için bütün vatandaşlarımızı ağaç dikmeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.




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