Kırmızı düdüklü çocuk polisler iş başında

81 ilde gerçekleştirilen uygulama kapsamında uygulama noktalarında durdurulan otomobillerde bulunan çocuklar trafik polisi seçilerek üzerleri giydirildi. Kırmızı düdüklerini de alan çocuklar bulundukları araç içerisinde trafik ihlallerini tespit ederek düdüklerini çalarak otomobil sürücüsünü uyaracak.

Konuyla ilgili bilgi veren Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Nail Sevgican, “Kurban Bayramı dolayısıyla İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından hatalı sürücüye, ‘Bende bu bayram trafik polisiyim’ hatalı sürücüye kırmızı düdük kampanyası başlatıldı. Amaç, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını en aza indirmek. Çocuklarımızın aileleri üzerinde etkinliğini artırarak hatalı sollama, emniyet kemeri takmama, aşırı hız, araç kullanırken cep telefonu kullanma gibi hataları gördükleri zaman çocuklarımız düdük çalarak ailelerini uyaracaklar. Aksaray Emniyet Müdürlüğü olarak bizde bu farkındalığı oluşturmak adına çalışmalar yapıyoruz. Umarım bayram süresince ve diğer günlerde etkin bir çalışma sonucu en az sayıda kazamız olur. Amacımız çocuklarımızın aileleri üzerinde etkinliğini sağlayarak kazaları en aza indirmek” dedi.

Üzerlerine tişört, kafalarına şapka ve boyunlarına kırmızı düdüğü takan çocuklar ise, “Emniyet kemerlerini bağlamayan anne babalarımız veya yolcularımız olursa kırmızı düdüğü çalacağız” diyerek düdüklerini çaldı.