Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Konferans salonunda yapılan toplantıda, ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş, KOSGEB İl Müdürü Hakan Koçak ve ATSO üyeleri katılım gösterdi. Aksaray’da yeterinde proje ve desteklerden faydalanılmadığının altını çizen ATSO Başkanı Göktaş, “Devletimiz, ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması sağlamak amacıyla birçok destek vermektedir. Bunlardan birisi de KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesine yönelik olarak vermiş olduğu KOBİGEL destekleridir. Maalesef ilimiz genelinde devletimizin sunmuş olduğu imkanlardan çok fazla sayıda yararlanamıyoruz. Amacımız ve gayemiz Aksaray iş dünyamızın çok daha fazla proje üreterek bu desteklerden yeterince faydalanmasını sağlamaktır. Bu anlamda bizlerde sizlerin yanında olacağız. Başka bir husus ise geçtiğimiz hafta içerisinde hükümetimiz yine sizlere yönelik olarak yaklaşık 20 ile 24 milyar TL’ye mal olacak bir paket hazırladı. Reel sektörümüze canlılık getirecek olan bu paket kapsamında 31 Mart 2018 öncesi kamuya ödenmemiş borçlarla ilgili imkan getirilmesi, vergi ile ilgili ihtilaflı alacaklar da kanun kapsamında yer alacak ve vergi prim barışı sağlanacak olması, geçmiş 5 yıla ait vergi ile ilgili fırsat getirilmesi, matrah artışı sağlamak suretiyle vergi takibinde olan bütün mükelleflere kolaylık getirilmesi, piyasada beklenti haline gelen stok affı, mükelleflerin stoklarında olup kayıtlarında olmayan (varlıklarla) ilgili düzenleme yapılacak olması iş dünyamıza çok büyük destek sağlayacaktır. Bu anlamda hükümetimizin çıkardığı kanundan yararlanmak için üyelerimizin ve iş dünyamızın temmuz ayı sonuna kadar müracaat etmesi, takıp eden 36 ay içinde de borçlarını ödemeleri gerekecektir. Ayrıca peşin ödeme olursa bu uygulamada bazı indirimler de yer almakta olup, peşin ödeyen vatandaşlarımız gecikme faizinin sadece %10’unu ödeyerek hesabı kapatmış olacaklardır. Sizlerin tamamen yararına olacak olan bu paketin hayata geçirilmesinden dolayı sizlerin huzurunda devletimize teşekkür ediyor bilgilendirme toplantımızın hayırlı olmasını dileyerek katılımınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş’ın konuşmasından sonra KOSGEB Aksaray İl Müdürü Hakan Koçak, KOBİGEL destekleri hakkında katılımcılara geniş kapsamlı bilgilendirme sunumu yaparak toplantıya son verdi.